In vetrina le 97 ricerche più innovative dei dottorandi

L'EVENTOUDINE La ricerca finisce in vetrina. In mostra all'ateneo friulano gli studi più innovativi condotti dai dottorandi dell'università di Udine iscritti al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca. In totale sono quasi un centinaio i poster che saranno esposti, che daranno conto delle attività di ricerca svolta nelle 4 aree economica-giuridica, medica, tecnico-scientifica, umanistica e linguistica.L'appuntamento è fissato per il prossimo giovedì 24 maggio, quando si inaugura all'Università di Udine la quarta edizione della fiera...