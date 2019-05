CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERDETTOTRIESTE Il Governo aveva pieno diritto di rivedere al ribasso le spese di Autovie venete per realizzare il nuovo casello autostradale di Ronchis, struttura strategica sulla via del mare che nel frattempo è stata realizzata nell'ambito degli interventi per la terza corsia sull'A4 Trieste-Venezia. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale di Trieste, che ha respinto un ricorso con il quale la società concessionaria aveva impugnato l'approvazione del progetto esecutivo per il casello adottata il 20 gennaio 2017 dal...