CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOUDINE Un sabato che non sembrava diverso da tanti altri, nella via Mercatovecchio seminascosta dal cantiere. Erano circa le 9.30 quando Paolo Gremese, che con il fratello Andrea guida la gioielleria Italico Ronzoni, ha sentito suonare alla porta. E da allora è cambiato tutto. «Ero in negozio al piano terra da solo, mentre mio fratello ed un tecnico erano di sopra - ricostruisce Paolo -. Mi ha suonato una persona. Avrei forse dovuto fare più attenzione. Sembrava uno normale. Ho aperto e dietro di lui c'era il secondo. Che aveva la...