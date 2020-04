«La musica vive in ciascuno di noi, ci accompagna sempre, in ogni momento della nostra vita: anche in questo». È il messaggio lanciato dal Bachmann Choir, coro formato da studenti ed ex studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio, che in questi giorni di quarantena obbligata hanno registrato, ognuno a casa propria, un video. «Saremmo dovuti andare a Praga dove avremmo fatto non solo un viaggio di istruzione ma anche alcuni concerti. Inoltre, prima dell'emergenza, stavamo lavorando a un nuovo musical ispirato a Mamma mia. Il Coronavirus ha rovinato i piani, costringendoci a restare a distanza» spiega il direttore del coro, il maestro Alberto Busettini. La voglia di continuare a stare vicini però, era troppo grande per un gruppo abituato a frequentarsi e la cosa più semplice è stato affidarsi alla musica. È nato così questo esperimento, a cui hanno partecipato una ventina di ragazzi «che su una base ascoltata in cuffia si sono messi in gioco». «Lontani ma, ancora un'altra volta, cantiamo insieme. Per noi, per voi». Ed ecco che le voci si sono unite per intonare You raise me up canzone che diventa, in questo particolare periodo di smarrimento, un inno verso la rinascita: «Abbiamo scelto questa canzone perché il testo è significativo, racconta di come nei momenti complicati, quando l'animo è pesante e quando la vita diventa difficile come accade in questo periodo, pur restando a casa propria, si può contare sull'aiuto dell'altro». A Tarvisio nessuno verrà lasciato solo! così il sindaco Renzo Zanette dopo l'interrogazione urgente presentata, senza simboli di partito, da Isabella Ronsini e Franco Baritussio, esponenti della minoranza. «La rete di protezione sociale delle fasce di popolazione più deboli e meno protette è già attiva» spiega Zanette che vuole ringraziare i volontari, gli stessi Ronsini, Baritussio e Stefano Floreanini per la collaborazione data. «È già attivo il servizio di assistenza per la popolazione priva di rete familiare o di vicinato, attraverso un servizio di assistenza presso la propria abitazione». Garantito anche l'approvigionamento alimentare a favore di nuclei famigliari o singoli cittadini in difficoltà grazie a «Cri e Caritas di Tarvisio, pronte a intervenire per la distribuzione di sufficienti alimenti a lunga conservazione e freschi». Infine Zanette annuncia che la Giunta comunale approverà una variazione di bilancio per stanziare, in un capitolo di spesa, una prima tranche di fondi, da destinare all'acquisto di alimenti perle fasce di popolazione meno protette.

Tiziano Gualtieri

