COLPO FALLITOSAN DANIELE Tentano il colpo nella notte al Consorzio agrario di San Daniele. I ladri sono bene organizzati: col favore del buio tagliano la rete di recinzione del complesso, che sorge in via Valeriana, e raggiungono il portone del magazzino, lo forzano e si introducono negli spazi dove sono stoccati prodotti chimici e attrezzi. Riescono a eludere il sistema di allarme. A quel punto, certi di non essere stati notati e sentiti, azionano un muletto che trovano sul posto e mettono in moto anche un camion del Consorzio. Caricano sul...