Case popolari ancora al palo 8mila richieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOUDINE Nel 2017 oltre 12.700 famiglie si sono rivolte all'edilizia sociale pubblica per avere una casa. Sono stati assegnati 569 alloggi, ma il 65% della richiesta di case popolari resta ancora inevasa per un totale di 8mila domande. «La sfida del 2019 per il sistema Ater Fvg sarà trovare il metodo per velocizzare le procedure di cantierizzazione e trasformare nel più breve tempo possibile le risorse disponibili in opere realizzate», ha detto l'assessore Graziano Pizzimenti, alla presentazione del bilancio sociale Ater,...