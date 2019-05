Carta servizi, un rebus per 15mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIUDINE «Uno dei temi più complessi da risolvere è la mancata comunicazione delle attività in progetto a capo delle singole direzioni». È quanto mette a fuoco il Piano di comunicazione della Regione per gli anni 2019-2023 varato dalla Giunta regionale nei giorni scorsi con l'obiettivo di rendere sempre più immediato ed efficace il rapporto con il territorio del Friuli Venezia Giulia in tutte le sue articolazioni: dagli enti locali ai cittadini al mondo produttivo e dei servizi. Un documento di 64 pagine in cui si fa una...