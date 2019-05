Carlino, la festa dei 40 anni con 350 musicisti europei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANNIVERSARICARLINO Taglia il traguardo dei 40 anni di rifondazione la Nuova Banda di Carlino, realtà ben nota sul territorio regionale e pure oltre grazie all'alta qualità esecutiva e alla varietà del repertorio. E l'importante compleanno non poteva certo passare sotto silenzio: per celebrarlo degnamente la formazione ha messo a punto un intenso programma di eventi, che si aprirà sabato primo giugno con il tradizionale concerto per la Repubblica e che proseguirà poi, nel weekend successivo (da venerdì 7 a domenica 9), con il Festival...