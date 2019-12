Bracconaggio, un maxi sequestro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Undici persone denunciate e un totale di 342 uccelli vivi e circa 300 impagliati sequestrati. Questo il bilancio dell'operazione Valli in gabbia durata quattro mesi e condotta dal Corpo forestale regionale, coordinata dal Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale (Noava) che ha permesso di sventare un traffico di uccellaggione abusiva condotta tra Attimis e Faedis da un bracconiere dedito alla caccia di fauna selvatica, in particolare uccelli, a fini illeciti. Gli esiti dell'operazione sono stati presentati ieri...