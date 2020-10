Dopo l'annuncio di Ryanair che ha aggiunto il volo da Trieste a Palermo, arriva un nuovo collegamento per la Sicilia: domenica 1 novembre partirà il nuovo collegamento Trieste Trapani, operato sia nella stagione invernale che nella stagione estiva dalla compagnia aerea Tayaranjet con un Boeing B737. La compagnia con licenza di volo bulgara e sede a Sofia, di proprietà di imprenditori siciliani, proporrà un volo con due frequenze settimanali, il venerdì con partenza da Trapani alle 15 e arrivo a Trieste alle 18 (viaggio inverso dalle 18:45 alle 20:45) e la domenica con partenza da Trapani alle 17, arrivo a Trieste alle ore 19 e rotta inversa 19:45-21:45. Nell'ambito della continuità territoriale della Regione Sicilia, sono predefinite le tariffe per residenti in Sicilia e non residenti; i biglietti sono già in vendita sul sito www.tayaranjet.com e per gli aventi diritto alla tariffa siciliani saranno verificati in fase di imbarco in aeroporto, soggetti a penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Tayaranjet è una giovane compagnia che ha studiato un prodotto destinato a clienti esigenti in termini qualitativi con l'affidabilità già riscontrata come capacity provider, trasportando 220 mila passeggeri (maggio 2019/marzo 2020) lungo la direttrice Nord-Sud Italia , maturando un'indice del 90 per cento di puntualità dei voli. Questo duplice collegamento settimanale rafforza ulteriormente i collegamenti tra Friuli Venezia Giulia e Sicilia, dopo l'attivazione del collegamento della Ryanair con Palermo. «Una risposta importante da parte dei vettori ha commentato Gabriele Giannone, relazioni esterne di Tayaranjet- per la tutela del diritto fondamentale alla mobilità dei siciliani, ma anche in chiave incoming. La concorrenza su Trapani è un buon segno ed è un sintomo di salute del mercato che tenta faticosamente di riprendersi, unitamente agli sforzi compiuti della governance dell'aeroporto trapanese, che ha disegnato un piano di rilancio a beneficio del territorio». «Tayaranjet sta lavorando ad uno sviluppo ulteriore dalla Sicilia con nuove destinazioni o aumenti di frequenze, se il mercato lo supporterà» ha aggiunto il country manager della compagnia Gianfranco Cincotta.

