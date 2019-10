Ampliamento della discarica di Firmano Via alla petizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PETIZIONEUDINE (L.Z.) Una discarica scoperchiata dopo anni come un vaso di Pandora, caso unico in Italia, con un rischio evacuazione per i residenti. Nel Cividalese oggi l'attenzione del locale gruppo Fridays For Future è tutta puntata sull'ampliamento di una discarica la cui storia risale a diversi lustri fa. Lo scorso 18 ottobre, il gruppo ha avviato una petizione rivolta alle due amministrazioni comunali di Cividale e Premariacco in merito al progetto di bonifica dell'ex discarica Aspica di Firmano che prevede la realizzazione, da parte...