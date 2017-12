«Vivere dal prete? Scelta di libertà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIATREVISO Ha destato grande stupore la scelta della famiglia Calò, nota in tutta Italia per avere aperto le porte di casa propria a sei richiedenti asilo accolti come figli a Camalò di Povegliano, di trasferirsi (il trasloco avverrà durante le feste di Natale) a casa del parroco di Santa Maria del Sile, don Giovanni Kirschner, con il quale avvierà un percorso di accoglienza rivolto a tutte le persone sole, dagli anziani, ai divorziati, dai giovani in difficoltà alle famiglie. «Sarà un'accoglienza a 360 gradi» spiegano il...