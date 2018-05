Si rompe il gancio: lastra cade e lo uccide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCHINA MALEDETTATREVISO L'ennesima tragedia sul lavoro insanguina ancora la Marca. Ieri pomeriggio Dragan Zekic, 56enne con origini croate ma residente ormai da anni nel trevigiano, è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra d'acciaio caduta da una gru su uno dei moli all'interno dei cantieri navali del gruppo Antonini spa in località Muggiano, frazione Pertusola, a La Spezia (Liguria).ORE SEDICIZekic era dipendente di una ditta trevigiana impegnata in un intervento di ampliamento di una banchina del porto ligure in subappalto per...