Schianto davanti a casa: muore 32enne

IL DRAMMAPONZANO È morto davanti al cancello di casa, dove stava tornando per riabbracciare moglie e figlia, di appena 5 mesi. Mancavano pochi metri per svoltare a sinistra ed entrare nel posteggio del suo condominio, in via Santandrà, ma l'uomo, un 32enne di origine nigeriane, non si è accorto che l'auto che lo precedeva aveva rallentato per affrontare un dosso. Ha cercato di evitarla ma non ha frenato in tempo, ha sbandato sulla destra e, dopo aver tamponato la vettura, si è schiantato contro un cancello. Poi la sua Toyota Yaris si è...