Prof coi nervi a pezzi carabinieri a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCASTELFRANCO Gli studenti non si sono accorti di nulla. Stavano ancora col naso sul banco, concentrati sul tema d'italiano per la prima prova dell'esame di maturità. Era mezzogiorno e nel giardino erano arrivati carabinieri e vigili urbani per scortare uno dei loro professori in ospedale, dov'è stato trasferito poco dopo in ambulanza. Il docente, 57 anni, doveva essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio firmato d'urgenza poche ore prima dal sindaco. Non ha fatto nulla per opporsi. Anzi. Ha capito che non poteva far...