PAURA DILAGANTE

TREVISO Coronavirus: è ufficialmente psicosi. La paura più ancestrale, quella della pandemia, sembra prendere forma in queste ore. Non perchè a Treviso e nella Marca si siano ancora verificati casi conclamati. Ma perchè quanto avvenuto a Vo' ha dato il polso dell'imprevedibile banalità del contagio. Da ieri sera il Comune di Treviso, la polizia urbana e l'azienda sanitaria sono subissate di telefonate di cittadini che chiedono se le manifestazioni di questi giorni, soprattutto il Carnevale, sono confermati, che tipo di regole adottare, come comportarsi nella vita quotidiana. Centinaia di chiamate all'indirizzo del sindaco, degli assessori, dei consiglieri. Nelle chat scolastiche i genitori chiedono ai rappresentanti lumi sull'apertura delle scuole, anche se questa sarà un'emergenza dilazionata alla metà della prossima settimana, stanti le feste di Carnevale. I medici di base sono stati bersagliati da anziani e mamme. Centinaia le chiamate al Suem. Chi non telefona è appeso alla televisione e al pc per le molte dirette di queste ore. La Regione Veneto ha diramato video e vademecum già recepite dai comuni: Se tornati dalla Cina da meno di 14 giorni o se si ha febbre e tosse chiamare il numero verde 1500. Associato a questa, l'indicazione di evitare, ove possibile, i luoghi chiusi di aggregazione. C'è il rischio effettivo di paralisi per tutte le attività quotidiane.

CLIMA SURREALE

Ma l'attenzione è puntata soprattutto sul Carnevale. Da oggi a martedì le strade della città si popoleranno di carri e maschere. Ma c'è chi già ha scelto di disertare la festa. E da più parti piovono richieste per annullare tutte le manifestazioni. «C'è un clima surreale, da film -ha sottolineato un consigliere comunale- però la triste verità è che anche in Veneto ci sono contagi». Le mamme si consigliano e confidano sui social. C'è grandissima preoccupazione. «Poco fa mi ha chiamato mia sorella, ha sentito alcuni medici che le consigliavano di stare a casa, andare in farmacia a prendere mascherine e liquido per lavare mani e piedi e fare una spesa e fare scorta di cibo perché il contagio arriverà anche qui» si legge in alcuni scambi su Facebook. All'uscita di scuola ieri e al mercato di Treviso (dove l'afflusso è comunque diminuito) non si parlava d'altro. E le parole, i ragionamenti, le tuttologie, aumentano l'ansia.

SCENARIO COMPLESSO

Il sindaco, chiede a tutti di rimanere razionali e ha diramato informazioni chiare. «Attendiamo aggiornamenti dalla Regione, ma ad oggi la provincia di Treviso è sicura. Per cui è tutto confermato: anche i carri del martedì grasso. Fino a nuovi aggiornamenti». A Mogliano il sindaco Bortolato conferma: «Oggi le manifestazioni si terranno regolarmente: domani in base alle indicazioni della Regione valuteremo se mantenere o far saltare i carri del martedì grasso». Tutti i sindaci della Marca postano le indicazioni ufficiali delle Usl e seguono l'evolversi della situazione per decidere come regolarsi. Intanto, dal Comune capoluogo l'indirizzo seguito è di riferirsi solo ai siti ufficiali dell'amministrazione: il sito del Comune e i social di Ca' Sugana. Lì si è già provveduto, sulla base delle indicazioni dell'Usl 2, a diramare le precauzioni cui tutti i cittadini devono attenersi. «Sulla base dello scenario epidemiologico attuale che ha interessato alcuni Comuni della Regione, come comunicato dalla Regione del Veneto, è attualmente in corso il rintraccio di tutti i contatti familiari e altri contatti stretti dei casi che verranno valutati, testati e seguiti in regime di sorveglianza attiva in isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni». No all'uso indiscriminato della mascherina: utilizzarla solo se si ha un sospetto di contagio o se si assistono persone malate. Da segnalare infine l'iniziativa del Teatro Stabile del Veneto, in collaborazione con la Regione Veneto. Da ieri sera nei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso prima dell'inizio di ogni spettacolo sarà in onda il video informativo sulla task force regionale per la gestione dei casi di Coronavirus e le relative misure di prevenzione.

Elena Filini

