Ottobrata nella Marca: previste punte di 26°

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PUNTO METEOTREVISO Sarà che era inattesa, almeno nelle proporzioni che si vanno delineando, ma questa settimana rischia di far parlare a lungo di sè. Anche nella Marca. E non per l'incipiente arrivo dell'autunno col suo carico di piogge, quanto per una ottobrata in piena regola che potrebbe aggiornare parecchi primati. Il Nordest, e quindi anche la nostra provincia, risentirà del respiro mite dell'anticiclone africano che sta per venire a farci visita fuori stagione. E la sua presenza sarà sufficiente ad alzare le colonnine di mercurio...