Marco e il tour in bici attraverso lo Stivale per l'Avis

SOLIDARIETA'È iniziato il tour Su due ruote nello Stivale per l'Avis. Quindici giorni in sella alla sua bici, 12 regioni da attraversare, 2.000 chilometri di pedalata e un dislivello di 14.540 metri (quasi due volte l'Everest): da Casere-Predoi (BZ), l'unico municipio italiano più a Nord del 47° parallelo, a Pachino, il punto più a Sud della Sicilia, passando per i comuni terremotati di Camerino, Arquata del Tronto e L'Aquila. Ieri mattina ha preso il via l'impresa sulle due ruote firmata da Marco Toppan, 40enne di Carbonera ambasciatore...