«Lei mi ha strattonato e ho perso il controllo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTO TREVISO «Urlava e mi ha strattonato il braccio due volte. Mi sono anche spostato verso la portiera di destra perché temevo che Giorgia la stesse aprendo mentre eravamo in corsa. In quel momento ho tolto le mani dal volante e quello è stato l'attimo tragico il momento dell'incidente». Christian Barzan racconta così al gip Angelo Mascolo gli instanti in cui la sua Alfa Romeo Mito si è schiantata contro la Toyota guidata da Giuseppina Lo Brutto. Barzan ha dato la sua versione dei fatti nel corso dell'interrogatorio di garanzia...