IL RETROSCENATREVISO A metà aprile c'è stata l'accelerazione decisiva che ha consentito di poter programmare l'inaugurazione del tratto Bassano per il 28 maggio. Dopo dieci anni di lavori, il 16 aprile scorso, è stato finalmente completato lo scavo della galleria nord di Malo da Vallugana (Bassano) in direzione della Marca. E quello è stato un buon momento per fare il punto sullo stato d'avanzamento dell'opera. Già alla fine dell'anno...