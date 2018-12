La Prefettura dispone l'aumento dei controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISPOSITIVOTREVISO Misure di sorveglianza potenziate in tutta la Marca dopo l'attacco terroristico di Strasburgo. Ieri mattina in Prefettura a Treviso si è riunito (il summit era già in calendario) il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Maria Rosaria Laganà, che ha proceduto, presenti anche il Sindaco di Treviso e i vertici provinciali delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, ad una scrupolosa ricognizione e valutazione dello stato della sicurezza pubblica nel contesto provinciale, con particolare...