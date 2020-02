LA DECISIONE

TREVISO Esami per la patente sospesi a tempo indeterminato e sale d'attesa completamente svuotate. La Motorizzazione Civile di Treviso risponde così all'emergenza coronavirus. Gli uffici continueranno a funzionare. Ma da oggi i cittadini dovranno aspettare il loro turno nel cortile dello stabile di via Santa Barbara. Potranno entrare per raggiungere gli sportelli solamente uno alla volta, come verrà indicato da un vigilante incaricato di dirigere le file. «In questo modo non ci saranno assembramenti nelle sale d'attesa spiega Leopoldo Matarazzo, responsabile della Motorizzazione di Treviso il personale avrà la possibilità di indossare le mascherine. Gli ambienti, inoltre, verranno sempre disinfettati con prodotti specifici».

L'ACCESSO

«Il ricevimento del pubblico nella giornata di mercoledì è sospeso aggiunge ma gli utenti interessati potranno comunque accedere agli sportelli Primo accesso Conducenti e Veicoli. E per gli utenti professionali resta invariata la possibilità di consegnare le istanze in modalità back-office e di comunicare con i reparti attraverso lo sportello virtuale».

LE SESSIONI

Gli esami per la patente, invece, sono stati proprio bloccati, sia quelli di teoria che quelli di pratica: rinviati tutti a data da destinarsi. Vale per qualsiasi categoria di patente. «Tutti i fogli rosa in scadenza saranno comunque rinnovati senza alcuna formalità ulteriore sottolinea Matarazzo, assicurando che nessuno perderà il diritto a fare l'esame nelle sale per l'esame di teoria c'era la possibilità di proteggere gli esaminatori, ma non quella di evitare assembramenti di decine e decine di giovani a poca distanza l'uno dall'altro. Così come non c'era la possibilità di sanificare le vetture usate per gli esami di pratica».

I RECUPERI

«Si assicura che tutti gli esami rimandati saranno recuperati non appena possibile specifica cioè quando le strutture sanitarie responsabili daranno precise indicazioni sul cessato allarme o detteranno misure precauzionali del tutto rassicuranti».

I COLLAUDI

Discorso diverso per le revisioni e i collaudi. La Motorizzazione Civile continuerà a effettuare tali attività. Con un accorgimento: la direzione, per massima sicurezza, ha previsto l'identificazione di un unico autista per officina, che lavorerà con tutte le protezioni del caso. Le misure precauzionali sono stati adottate dopo una condivisione con la task force di specialisti messa in piedi dall'Usl della Marca per gestire l'emergenza legata al nuovo coronavirus. «Siamo consci dei disagi che potrebbero nascere conclude Matarazzo ma altrettanto certi che nessuna precauzione è superflua quando si tratta della salute delle persone».

M.Fav

