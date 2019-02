LA MOBILITAZIONE TREVISO Dai campioni ai dilettanti, dalle promesse delle squadre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOBILITAZIONETREVISO Dai campioni ai dilettanti, dalle promesse delle squadre giovanili ai ragazzini. Tutti in vasca per Manuel, per dimostrare che quella dei nuotatori è un'unica grande famiglia. In tanti, tantissimi, hanno risposto all'iniziativa lanciata nei giorni scorsi dal nuotatore Andrea Lanzarini che ha chiesto di gareggiare lo scorso fine settimana con una M sul braccio in segno di vicinanza a Manuel Bortuzzo, il 19enne di Morgano promessa del nuoto italiano ferito da un colpo di pistola al torace la notte tra il 2 e il 3...