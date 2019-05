CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONE TREVISO Hanno completamente bloccato il Put per una ventina di minuti e fatto irruzione in due scuole superiori del centro, al Duca degli Abruzzi e al Riccati, calando degli striscioni dalle finestre. Circa 1.500 giovani sono scesi in strada ieri mattina per il secondo sciopero contro i cambiamenti climatici. E rispetto alla marcia di metà marzo hanno decisamente alzato la voce. Le modalità, però, non sono affatto piaciute al sindaco Mario Conte, che ha accusato i ragazzi di aver sporcato la città e di aver intonato cori...