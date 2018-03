La macelleria Borsoi cambia diventa ristorante d'èlite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOCALE RINNOVATOTREVISO (mm) Una nuova realtà nella gastronomia è presente da oggi in città, in via Sant'Agostino. Gli spazi che per anni sono stati quelli della macelleria Borsoi, un nome importante a Treviso in tema di carni, ora è D'èlite Borsoi Treviso. La famiglia Borsoi ha passato la mano, ma i dipendenti sono rimasti dietro il bancone per dare continuità, come il nome Borsoi a sottolineare quel D'èlite che propone la qualità a tavola con tanti piatti pronti. E ieri per il taglio del nastro, presenti il sindaco Giovanni Manildo e...