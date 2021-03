(An.Fr.) «Ci stiamo spegnendo», così Beppo Tonon, titolare di Ca' Lozzio e campione mondiale di gelateria, alla notizia delle nuove restrizioni. si è espresso in merito agli ultimi provvedimenti. «Da gennaio abbiamo aperto quattro fine settimana dice -. Le persone da noi vengono di sera, e dunque possono farlo il sabato e la domenica. Di persone ne arrivavano davvero tante. Adesso siamo nuovamente chiusi. Nel 2020 abbiamo lavorato in pratica tre mesi. Ristori non ne abbiamo visti. I nostri dipendenti hanno sì la cassa integrazione, ma arriva sempre in ritardo. Per quel che è stato possibile siamo intervenuti noi, ma non possiamo farlo all'infinito». «Noi abbiamo provato a resistere, ma stiamo finendo tutte le risorse. Perchè in altri stati i matrimoni si svolgono in sicurezza o hanno ricevuto chiare linee guida, e noi riceviamo solo silenzio? - si chiede la figlia Elena Tonon -. Ogni giorno che passa senza una direzione, perdiamo clienti e si spengono aziende. Anche noi facciamo girare l'economia. L'indotto dei matrimoni vale 65 miliardi di euro l'anno». «Nel 2020 avevamo prenotazioni per 25 matrimoni, tutti sospesi - afferma il padre - hanno rinviato il matrimonio non potendo fare la cerimonia. Non è possibile andare avanti così. Non ci resta che confidare nell'aiuto di Dio».

