Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVATREVISO Studenti meritevoli: rinnovato il fondo per le borse di studio. Nel giorno in cui parte ufficialmente la maturità, l'assessore Nizzetto riconferma la cifra i 40 mila euro. «Ci sono segnali di allarme dai giovani - spiega Mario Conte -: in molti non vogliono ritornare a scuola. Senza contare che secondo le indagini uno su 5 ha smesso di fare sport. Dobbiamo sostenere i ragazzi, soprattutto quelli meritevoli». È in...