L'EVENTO TREVISO L'autobus rallenta e strombazza. Ma loro non si muovono dall'ingresso.

L'EVENTOTREVISO L'autobus rallenta e strombazza. Ma loro non si muovono dall'ingresso. Sono sorelle, mogli, figli, parenti, amici. Tengono alto il biglietto in mano: perchè i 70 anni del coro Stella alpina al Teatro Comunale non si possono perdere per nulla al mondo. E l'autobus? Che attenda. Scene da concerto rock in un sabato d'autunno. I ragazzi di via de Coubertin fanno sempre il pienone. IL COMPLEANNOEntrano in scena con la camicia a scacchi rossa, si dispongono, e ci raccontano tutta la loro passione. Ventenni e ottuagenari, bocia e...