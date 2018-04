CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOTREVISO Non ci sarà un candidato sindaco per Centro Democratico: dopo un'iniziale discesa in campo, Claudio Alessandri ha deciso di ritirare la sua candidatura. L'architetto trevigiano, già candidato alla camera nella lista Più Europa di Emma Bonino, ha chiarito in un breve comunicato i motivi della rinuncia. «Alle amministrative del 10 giugno desidero non ci sarà la lista del Centro Democratico e conseguentemente la mia candidatura a sindaco - afferma -. Assieme al comitato di lavoro dell'Associazione culturale e d'opinione di...