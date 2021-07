Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO «Avevo dato la disponibilità all'Usl per portare avanti la campagna vaccinale anche a domicilio, se necessario. In più, avevamo reso disponibile uno spazio di medie dimensioni. Poi sono state fatte scelte diverse. Adesso bisognerebbe avviare una comunicazione più incisiva per coinvolgere le fasce giovani. E in tutto ciò sarebbe anche utile che l'Usl portasse dati più convincenti sull'efficacia della vaccinazione contro il...