Grigoletto e il crollo del centrosinistra «In troppi si credevano già padroni»

L'INTERVISTATREVISO La consolazione personale sono le preferenze raccolte: 345, il terzo più votato nella coalizione del centrosinistra, il primo tra gli assessori uscenti che si sono messi in lista. Roberto Grigoletto però non fa finta di vivere in una realtà a parte. Sa benissimo che nessun risultato elettorale può cancellare la disfatta del centrosinistra. A una settimana, più o meno, dal voto ha p deciso che è arrivato il momento di fare un'analisi. E di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.Grigoletto, il centrosinistra è...