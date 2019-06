Fondazione cancella la Teatri spa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOTREVISO Una sola società partecipata, che sarà veramente strumentale e si occuperà di tutto il patrimonio, e il bilancio triennale in via di definizione: in questi giorni a Ca' Spineda si lavora sotto traccia. Il presidente Luigi Garofalo, un tassello alla volta, sta modellando Fondazione Cassamarca secondo i suoi parametri. E il primo è abbandonare definitivamente l'attività immobiliare, valorizzare al massimo i beni non da poco di proprietà e costruire una solida base per progettare i prossimi anni. UNA SOLA...