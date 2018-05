Con i documenti falsi per fuggire da Aleppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AL CANOVATREVISO Era in viaggio con la figlioletta piccola, diretta a Berlino dove ha detto si trova il marito. Ma all'imbarco, al momento di attraversare i controlli prima di imbarcarsi sul volo diretto verso la capitale tedesca, è stata intercettata dagli agenti della Polizia di Frontiera che l'hanno arrestata per aver utilizzato documenti contraffatti. La donna, una siriana di 30 anni, è stata processata ieri mattina per direttissima e ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. La...