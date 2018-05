Chaibi: «L'aeroporto va trasferito a Istrana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVOCAZIONETREVISO «Non abbiamo bisogno di un secondo tempo, ma di una nuova partita». Così Coalizione civica ha presentato ieri alcune delle proposte cardine della sua campagna elettorale, ormai definitivamente alternativa alla coalizione di centrosinistra. Il tema centrale riguarda la cosiddetta Grande Treviso ossia una città che includa anche i nuovi comuni confinanti da Carbonera a Silea per un totale di 200.000 abitanti. «La Grande Treviso non è soltanto un partito - spiega Said Chaibi (nella foto ndr), candidato sindaco - ma...