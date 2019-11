Case Ater, la Regione cambia le regole: «Grande vittoria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOTREVISO Modifiche alla legge regionale sull'assegnazione delle Case Ater per tutelare famiglie fragili e anziani: i sindacati trevigiani plaudono al provvedimento. «Un primo passo che accoglie in parte quanto discusso, su spinta del sindacato, dalla Conferenza dei Sindaci Ater, mettendo mano alla soglia di reddito in uscita» afferma Paolino Barbiero, segretario generale Spi Cgil Treviso. «Una grande vittoria» commenta Enrico Renosto, tra i primi a porre il tema insieme al comitato spontaneo di Santa Bona. Con un duplice...