Benazzi e il grande patto per il calcio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOTREVISO «L'Usl della Marca è pronta a partecipare alla rinascita del calcio a Treviso. Non attraverso la cordata di imprenditori, ma mettendo a disposizione i propri professionisti e le proprie strutture. Creando, insomma, un canale privilegiato tra la squadra e l'ospedale. Sono questi i contorni del patto. Ed è un ottimo patto. In primis perché la presenza di una figura come quella di Dino Munarolo è una garanzia assoluta». Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, è entusiasta del progetto che...