Banca di Monastier e del Sile utile di 2,2 milioni nel 2018

IL BILANCIOMONASTIER Per la sua prima assemblea da presidente, dopo aver sostituito a fine febbraio Renzo Canal, dimessosi per raggiunti limiti d'età, Antonio Zamberlan ha potuto presentare ai soci di Banca di Monastier e del Sile numeri in netta crescita: la bcc ha chiuso il 2018 con un utile netto di 2,2 milioni di euro.Il direttore generale Arturo Miotto ha illustrato gli altri principali dati di bilancio: raccolta diretta a 850 milioni, quella indiretta a 250 milioni, Cet1 (uno dei maggiori indicatori di solidità patrimoniale) al 13,37%,...