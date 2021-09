Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROVVEDIMENTITREVISO Insegnanti senza Green pass: stanno già fioccando le sospensioni. Per ora sono temporanee. Dopo 5 assenze definite come ingiustificate, però, diventeranno definitive. E lunedì il problema rischia di esplodere. Ieri è emerso il primo caso nella Marca dopo l'introduzione dell'obbligo di esibire la certificazione verde per entrare a scuola. Una professoressa di un istituto superiore della zona di Conegliano, non...