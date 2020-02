LA SCELTA

SPRESIANO La serata dedicata alla festa di carnevale degli studenti è saltata a causa dell'emergenza coronavirus. Mentre l'appuntamento con il liscio è andato avanti fino alla fine. La discoteca Odissea si è organizzata così ieri. La giornata delle orchestre era iniziata già alle 16. E si è conclusa alle 23, come previsto dal programma. Si è scelto di non interromperla. Discorso diverso per il party di carnevale. La festa degli studenti avrebbe dovuto iniziare alle 22, per poi terminare verso le 3.30 di mattina. Ma alla fine si è scelto di cancellarla. La decisione è stata presa nel pomeriggio, poche ore prima che iniziasse, quando non era ancora arrivata l'ordinanza che ha disposto il blocco di tutte le manifestazioni fino al primo marzo. Centinaia e centinaia di giovani si sarebbero riversati nel locale di Spresiano, anche da altre province, dove come special guest era atteso Ava, dj e produttore di Capo Plaza, uno dei rapper più famosi. Sarebbe stato un paradosso dopo l'incontro nell'ospedale di Treviso tra i vertici dell'Usl della Marca e i 94 sindaci della provincia nel quale era stato annunciato il blocco degli assembramenti per azzerare il rischio di contagi. E così la proprietà della discoteca ha scelto di annullare tutto. «Alla luce di quanto ci era stato annunciato, abbiamo deciso di cancellare la festa, anche se fino a ieri pomeriggio non avevamo ancora ricevuto nulla di ufficiale spiega Giannino Venerandi, patron dell'Odissea la scelta è stata fatta in via preventiva. Ora la discoteca Odissea, come tutti gli altri locali di intrattenimento, si atterrà a quanto previsto nell'ordinanza regionale». La giornata dedicata alle orchestre, invece, ieri è andata avanti normalmente. «Questo evento era già iniziato alle 16 di ieri pomeriggio specifica Venerandi come previsto, tutte le iniziative partite prima dell'arrivo dell'ordinanza sono state portate a termine, senza alcuna interruzione». Tecnicamente si dice che la manifestazione in corso è andata a esaurimento. Ora la discoteca sta valutando come recuperare il party degli studenti. C'erano state anche delle prevendite online. Di conseguenza bisogna decidere se riproporre la serata in un'altra occasione o se muoversi diversamente. «Stando alla situazione attuale, l'evento di ieri sera potrebbe essere recuperato il 18 aprile conclude Venerandi la data, però, deve ancora essere confermata. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e nelle prossime settimane».

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA