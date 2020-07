L'OMAGGIO

TREVISO Viaggiare in aereo al tempo del coronavirus non la spaventa. Ieri Michela Borin, 58enne di Treviso, si è presentata al Marco Polo di Venezia per prendere il volo diretto a Cagliari, dove ha iniziato le vacanze. E nell'aeroporto lagunare è stata accolta come la 30 milionesima passeggera di Volotea in Europa. Oltre ai festeggiamenti con i vertici della compagnia e della società di gestione dello scalo, le è stato consegnato un biglietto speciale che consentirà a lei e a un'altra persona di viaggiare gratis per 30 mesi, fino al gennaio del 2023, a bordo di qualsiasi aereo Volotea. «All'inizio pensavo che ci potesse essere una fregatura. Poi mi hanno assicurato che era tutto vero sorride Borin è un regalo che capita in un periodo particolare come quello del coronavirus. Non ho ancora pensato ai viaggi che potrei fare. Ma comunque c'è tempo. Mi auguro che per il 2023 l'epidemia sia solo un triste ricordo».

LE MISURE

Il volo di ieri è stato tranquillo. E rappresenta un buon viatico. «Tutti i passeggeri indossano le mascherine a bordo sottolinea ci si siede tutti vicini, come prima dell'emergenza. Ci può essere un po' di timore. Ma l'aereo, comunque, era anche abbastanza affollato». La 58enne, insegnante di yoga e pilates, è originaria di Treviso. Dopo aver vissuto per trent'anni a Milano, lo scorso settembre è tornata nella Marca. Dal prossimo anno scolastico lavorerà come professoressa di educazione fisica alle medie Martini e Serena.

IL PREMIO

A consegnarle il premio c'era direttamente Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea. «Siamo felici di poter festeggiare il nostro 30 milionesimo passeggero trasportato in Europa proprio al Marco Polo, l'aeroporto da cui è partito il nostro primo volo nel 2012 spiega abbiamo raggiunto un importante risultato che premia la nostra strategia di offrire collegamenti comodi e diretti verso un ventaglio di destinazioni ampio e diversificato e che, specialmente in questo periodo così particolare, assume nuovo significato e fa ben sperare per la ripresa del settore turistico. A seguito dell'emergenza Covid-19 aggiunge abbiamo rimodulato la nostra offerta, incrementando a Venezia le frequenze verso alcune tra le più suggestive destinazioni italiane. A bordo dei nostri aeromobili, inoltre, i passeggeri troveranno procedure igieniche rafforzate». «La forza di Volotea è quella di aver saputo interpretare le esigenze di viaggio del nostro bacino d'utenza, stimolandole attraverso l'apertura di nuovi mercati quali, ad esempio, le provincie francesi e la Grecia tira e fila Monica Scarpa, ad del gruppo Save il traguardo di oggi conferma che la scelta fatta nel 2012 di avviare l'operatività a partire da Venezia si è dimostrata vincente, con prospettive di ulteriori sviluppi anche sulla base dell'evolversi dell'attuale situazione. (m.fav.)

