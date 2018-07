QUEL TRIONFO POLITICO DELL'ITALIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIOFrancia e Croazia domani si giocano la Coppa del mondo di calcio in una finale inedita. Gli italiani staranno a guardare. Com'è successo tutto questo Mondiale, il primo da almeno sei generazioni (1958) senza gli azzurri protagonisti. Se li sono goduti lo stesso in tv, come dicono gli alti dati d'ascolto Mediaset (7,5 milioni di telespettatori per Brasile-Svizzera!). Ma un po' di malinconia viene a pensare che 80 anni fa esatti la Francia e la Croazia eravamo noi.ANNI TRENTA ETÀ DELL'ORONel 1938 c'era la nazionale italiana in finale...