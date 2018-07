CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MODERNISSIMARUSSELSHEIM Macron-Merkel. Ma non solo. L'alleanza franco-tedesca che domina la scena europea ha un riflesso anche in campo automobilistico. La svolta a marzo del 2017, quando gli americani di GM hanno abbandonato l'Europa cedendo il marchio tedesco Opel ai francesi di PSA. Da allora è nato, alle spalle di Volkswagen, il secondo gruppo automobilistico europeo: un colosso con ambizioni di crescita anche fuori dai confini del Vecchio Continente. Particolarità di questa alleanza è che alla guida del gruppo non ci siano i tedeschi,...