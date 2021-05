Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ELEZIONEMILANO Vittoria doveva essere e vittoria - schiacciante - è stata. Il Consiglio nazionale elettivo del Coni, che per la prima volta dopo 75 anni si è tenuto a Milano, al Tennis Club Bonacossa, per celebrare il salvataggio del Comitato olimpico da parte di Giulio Onesti nel secondo dopoguerra, sceglie ancora una volta Giovanni Malagò, per il quadriennio 2021-2024. È il suo terzo incarico, sarà l'ultimo come previsto dalla legge...