Challenge Cup: Benetton, un filo di speranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COPPE EUROPEELa matematica sorride solo a Clermont e Worcester, entrambe in Challenge Cup. Le due squadre sono le uniche ad avere la certezza di essere già approdate ai quarti di finale senza dover passare attraverso i ripescaggi tra le migliori seconde classificate. Leinster e Saracens in Champions Cup, La Rochelle in Challenge Cup, sono praticamente qualificate ma ancora non sanno se come prime del proprio girone o tra le migliori seconde classificate. Mai, in precedenza, c'era stato un tale equilibrio nelle rassegne europee. Chi sogna,...