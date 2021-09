Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Vent'anni dopo, l'Italia è campione mondiale nella canoa. L'ultimo oro fu di Josefa Idem, la leggendaria tedesca moglie del tecnico ravennate Guglielmo Guerrini, era il 2001 e fece doppietta nel K1 sui 500 e sui 1000 metri. Anche ieri, in Danimarca, sono arrivati due titoli e in una decina di minuti. A Copenaghen, il palermitano Andrea Di Liberto, 24 anni, si aggiudica lo sprint sui 200 metri, in 3478, non si era qualificato per...