AMMIRATISSIME FRANCOFORTE Come prima, più di prima. Quasi a compensare i

AMMIRATISSIMEFRANCOFORTE Come prima, più di prima. Quasi a compensare i numerosi forfait registrati al Salone di Francoforte, i padroni di casa si sono letteralmente fatti in quattro per non deludere le aspettative dei visitatori, presentando un'autentica raffica di novità, tra anteprime mondiali e vetture alla prima uscita in un grande salone internazionale. Anche i marchi tedeschi hanno privilegiato elettrificazione e orientamento al futuro, ma senza dimenticare la propulsione convenzionale, destinata è stato ribadito in tutte le...