VOLONTARIATOROVIGO Sono oltre 380 gli allievi della Primaria Pascoli di Rovigo che hanno dedicato impegno e passione al progetto Giro giro tondo... Un cuore un mondo, che ieri nella palestra della scuola ha allestito il mercatino di solidarietà con idee regalo realizzate dagli alunni, i dolci preparati in casa e le piante floreali donati dalle famiglie degli allievi, con l'obiettivo di devolvere il ricavato ad associazioni non profit che si dedicano al volontariato per i bambini. È un'iniziativa di solidarietà partita già nel Natale del...