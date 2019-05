Volontariato, i miti della porta accanto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCADEMIA DEI CONCORDIROVIGO Si fa presto a dire mito è il progetto che oggi alle 21.00, in sala Arazzi dell'Accademia dei Concordi, metterà insieme miti dell'automobilismo, pittura, musica e volontariato per promuovere alcune eccellenze polesane e i buoni esempi del volontariato. L'incontro è tra le iniziative del Maggio Rodigino promosso dalla Fondazione per lo sviluppo del Polesine e riunisce le Avis e Aido comunali di Rovigo, Lilt Rovigo e Lilt Modena, gli Scuderia Ferrari Club di Lendinara e Rosolina e l'Istituto comprensivo Rovigo...