Via San Michele del Carso un abbandono senza fine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FRAZIONIROVIGO Via San Michele del Carso è una striscia di asfalto costellata di buche. Così tante che il residente Dario Benà si appella al sindaco Edoardo Gaffeo perché risolva una volta per tutte questa situazione che descrive come angosciante. Il neo eletto risiede proprio a Sarzano, come Benà, che racconta come abbia per anni cercato di parlare con le diverse amministrazioni che si sono succedute a Palazzo Nodari, ma le sue richieste sono sempre cadute nel vuoto. «Abito nell'ultimo tratto di strada, situata al di là del passante...