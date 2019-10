«Via dai nonni». Scoppia la rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIALa figlia di Giulia Lazzari e Roberto Lo Coco è stata presa in carico dai Servizi Sociali. La bimba è stata trasferita in una struttura protetta. Alcuni membri della famiglia Lo Coco, per protestare contro questa decisione, si sono recati ieri pomeriggio a palazzo Tassoni, minacciando di occupare il municipio se non fosse stata ridata loro la pargoletta di quattro anni. Solo l'intervento dei carabinieri ha riportato la calma. Sul posto anche agenti della Polizia Locale.CLIMA DI VIOLENZASempre ieri sono emersi altri particolari...